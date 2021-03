Klage vor US-Gericht : Facebook zahlt 650 Millionen Dollar zu Gesichtserkennung

Weil die Gesichtserkennungs-Technologie gegen ein Gesetz im US-Bundesstaat Illinois verstieß, haben mehrere Menschen gegen Facebook geklagt - und sich nun mit dem Konzern geeinigt.

San Francisco | Facebook zahlt nach einem jahrelangen Gerichtsverfahren 650 Millionen Dollar an US-Kläger in einem Streit um den Einsatz von Gesichtserkennungs-Technologie. Ein Richter in Kalifornien billigte am Wochenende die bereits im vergangenen Jahr festgezurrt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.