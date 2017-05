Private Daten schützen : Für die Party-Musik ein eigenes Konto am Rechner einrichten

vergrößern 1 von 1 Foto: Monique Wüstenhagen 1 von 1

Die Snacks sind vorbereitet, die Getränke kalt gestellt, und die Musik kommt über die Boxen am Laptop oder PC. Sollen die Gäste über die Musik mitbestimmen, sollten die Gastgeber dafür ein eigenes Benutzerkonto anlegen.

In Windows legt man ein Benutzerkonto über die Systemsteuerung an. Damit können die Besitzer sicher sein, dass neugierige Freunde nicht in Programmen oder den eigenen Dateien herumstöbern.

Freigaben verteilt der Besitzer dann nur für den Ordner, in dem sich Musik befindet. Damit die Partygäste auch wirklich nur auf den Musikplayer zugreifen, sollten alle anderen Berechtigungen für Startmenü und Desktop entzogen werden. Das «Party-Konto» selbst kommt ohne Passwort aus, alle anderen Konten sollten hingegen mit solchen geschützt werden.

Apple-Nutzer können einen neuen Benutzer über die Systemeinstellungen anlegen und mit der Kindersicherung festlegen, welche Berechtigungen das neue Nutzerkonto haben soll. Unter Windows 10 lassen sich Familienkonten anlegen - Kinderkonten kann der Administrator beispielsweise untersagen, bestimmte Programme und Apps zu starten.

