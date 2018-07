Hits für iPhone und iPad : Games-Charts: Herausforderung auf verschiedenen Gebieten

Viele iOS-Spiele verteidigen auch in dieser Woche ihre Spitzenplätze. Allerdings greift sie jetzt ein Neuling an. So ganz unbekannt ist aber auch er nicht.

von dpa

26. Juli 2018, 10:51 Uhr

«Plague Inc.», «Minecraft» oder «Bloons TD 6» halten die iOS-Nutzer noch immer bei Laune. Es gibt aber auch Spiele, die frischen Wind in die Charts bringen.

Auf die obersten zehn Plätze der meistgekauften iPhone-Games hat es zum Beispiel «Battleheart 2» geschafft. Das Sequel bietet den iOS-Nutzern wieder die Möglichkeit, ein Team von Helden zu führen. Mit ihnen kämpft man gegen gefährliche Monster, die Reflexe und Geschick auf die Probe stellen. Wer das actionreiche Abenteuer besteht, auf den warten größere Herausforderungen. Doch auch sie lassen sich meistern, wenn die Helden mit den richtigen Gegenständen ausgerüstet werden.

Seinen Platz behaupten konnte in dieser Woche «Farming Simulator 18». Das iPad-Spiel (5,49 Euro) ist ein Landwirtschaftssimulator, mit dem iOS-Nutzer ihre Fähigkeiten auf einem Bauernhof testen können. Und die Arbeit verlangt ihnen einiges ab: Sie müssen verschiedene Getreidesorten ernten, Vieh züchten und die Erzeugnisse auf einem Markt verkaufen. Um die Herausforderungen zu bewältigen, stellt das Spiel mehr als 50 Geräte zur Verfügung. Mit ihnen wird die Landwirtschaft leichter und abwechslungsreicher.

Weiterhin an der Spitze steht «Helix Jump». In dem kostenlosen Spiel sorgt ein springender Ball in einem spiralförmigen Turmlabyrinth für Abenteuer und schöne visuelle Effekte. Wer einmal beginnt, kann sich davon nicht losreißen. Das Spiel bietet zwar wenig Abwechslung, macht aber süchtig.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 4 Earth Impact Nicolas Schulz 0,99 5 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 6 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 7 Doodle Jump Lima Sky 0,49 8 Pou Paul Salameh 2,29 9 Battleheart 2 Mika Mobile, Inc. 4,49 10 Goat Simulator Coffee Stain Publishing 1,09

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Helix Jump Voodoo kostenlos 2 Hole.io Voodoo kostenlos 3 Love Balls Super Tapx kostenlos 4 Rise Up Serkan Ozyilmaz kostenlos 5 Fortnite Epic Games kostenlos 6 TENKYU Voodoo kostenlos 7 Soccer Kick Voodoo kostenlos 8 Wort Kreuz WePlay Technologies kostenlos 9 Color Road! Voodoo kostenlos 10 Snake VS Block Voodoo kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 5 Battleheart 2 Mika Mobile, Inc. 4,49 6 RollerCoaster Tycoon® Classic Atari 6,99 7 The Room Fireproof Games 1,09 8 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49 9 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 10 The Room Two Fireproof Games 2,29

Meistgeladene iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Helix Jump Voodoo kostenlos 2 Fortnite Epic Games kostenlos 3 Hole.io Voodoo kostenlos 4 Love Balls Super Tapx kostenlos 5 Rise Up Serkan Ozyilmaz kostenlos 6 Codycross - Kreuzworträtsel Fanatee kostenlos 7 Puzzles - Puzzle-Spiel Easybrain kostenlos 8 Kick the Buddy Chill Fleet kostenlos 9 Storm Chatelain Yuxin Chen kostenlos 10 Cooking Fever Nordcurrent kostenlos