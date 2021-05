Streit um App-Geschäft : Gerichtsverfahren zwischen Apple und Epic Games gestartet

Apple sperrt sich dagegen, dass Epic Games einen eigenen App Store auf dem iPhone betreibt. Dagegen klagt nun der „Fortnite“-Entwickler - das Verfahren könnte das App-Geschäft verändern.

Oakland | In Kalifornien hat ein Gerichtsverfahren begonnen, das das App-Geschäft auf dem iPhone verändern könnte. Vor Gericht treffen sich Apple und der „Fortnite“-Entwickler Epic Games. Epic will einen eigenen App Store auf dem iPhone betreiben und Apple keine Abgabe für Einnahmen aus dem Verkauf digitaler Artikel zahlen. Apple will dagegen, dass Anwendung...

