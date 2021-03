Schwert, Axt, Zauberspruch : „Ghosts n’ Goblins Resurrection“: Ritter Arthur ist zurück

Der Teufel hat Arthurs geliebte Guinevere in die Tiefen der Hölle entführt. Also heraus mit Schwert, Axt, Zauberspruch und Co. und auf zur Rettungsmission in „Ghosts n' Goblins Ressurection“!

Berlin | 1985 erschien mit „Ghosts n' Goblins“ ein Meilenstein der Videospielgeschichte. Ein kleiner Ritter namens Arthur sprang und kämpfte sich auf allen gängigen Konsolen und Heimcomputern durch Heerscharen von Zombies, Vampiren und Ogern. Ritter Arthur sollte in den kommenden Jahrzehnten in wiederkehrenden Neuauflagen dieses Spiele-Klassikers gegen die ...

