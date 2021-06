Elektronik : Große Technologie-Investitionen in USA geplant

Die USA sehen sich in extremer Konkurrenz zu China - auch und gerade mit Blick auf Technologie und Innovationen. Nun gibt es Pläne, große Summen in Entwicklung und Forschung zu stecken.

Washington | Mit Milliarden-Investitionen in Technologie und Entwicklung wollen sich die USA im Wettbewerb mit China besser in Stellung bringen. Mit überparteilicher Zustimmung verabschiedete der US-Senat einen Gesetzesentwurf, der unter anderem die Herstellung von Halbleitern fördern soll. Der Entwurf sieht Ausgaben in Höhe von 250 Milliarden US-Dollar für die...

