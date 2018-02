Videostreaming : HD-Update für OnePlus 5 und 5T kommt nur per Post

Klingt merkwürdig, ist aber den Kopierschutzmaßnahmen geschuldet: Nutzer des OnePlus 5 und 5T müssen ihr Smartphone mit einem Kurier an den Handy-Hersteller schicken, um das HD-Update zu erhalten.

von dpa

26. Februar 2018, 14:30 Uhr

Smartphone-Hersteller OnePlus will die Modelle OnePlus 5 und 5T mit einem Update für HD-Filme bei den gängigen Streamingdiensten aufrüsten - das geht aber nur auf dem Postweg.

Nutzer sollen dazu ihr Gerät an den Kundenservice senden, die Kurierkosten trägt das Unternehmen. Wie ein Mitarbeiter in einem Foreneintrag mitteilt, ist der ungewöhnliche Update-Prozess technischen Kopierschutzmaßnahmen geschuldet. Das Update könne nur per Kabelverbindung von einem authentifizierten PC auf das Smartphone gespielt werden.

Bislang sind die beiden 500-Euro-Smartphones nicht in der Lage, hochauflösende Videostreams einiger Anbieter abzuspielen. Genaue Anweisungen zum Ablauf und zur Dauer soll es vom Kundendienst geben.

Bevor das Smartphone eingeschickt wird, lohnt aus Sicherheitsgründen eine komplette Datensicherung mit anschließendem Zurücksetzen des Telefons in den Auslieferungszustand.

Support-Hotline: 0800/100 6293 (täglich 10.00 bis 4.00)