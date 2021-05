Chiphersteller : Infineon hebt Prognose nach guten Geschäften leicht an

Halbleiter sind gefragt wie nie - vor allem in der Automobil-Branche wächst der Bedarf rasant. Der deutsche Chiphersteller Infineon sieht sich „voll auf Kurs“.

Neubiberg | Der Chiphersteller Infineon wird nach guten Geschäften im zweiten Quartal (Ende März) erneut etwas optimistischer. So erwartet der Dax-Konzern für das laufende Geschäftsjahr 2020/2021 nun ein Umsatzvolumen bei etwa 11,0 Milliarden Euro und damit etwas mehr als zuletzt im Februar angepeilt, wie Infineon am Dienstag in Neubiberg bei München mitteilte...

