Beliebte Software : iOS-App-Charts: Digitale Notizen und Wasser ins Glas

Bei iPad-Nutzern sehr beliebt sind diese Woche wieder digitale Notizbücher: Das Programm «GoodNotes 4» hat es erneut auf Platz eins geschafft. Außerdem sind viele von der kniffligen Aufgabe hingerissen, ein Glas mit Wasser zu füllen.

von dpa

06. September 2018, 16:56 Uhr

Ob in der Schule, am Arbeitsplatz oder zu Hause, jeder muss sich mal Notizen machen und zwischen diesen den Überblick behalten. Einfach und umweltfreundlich geht das heute auf dem iPad - mit verschiedenen Notiz-Apps.

Erneut auf Platz eins der meistgekauften iPad-Apps ist «GoodNotes 4» (8,99 Euro) gelandet. Die App zählt zusammen mit der «Notability»-App (10,99 Euro), die es diesmal auf Rang vier schaffte, zu den wichtigsten digitalen Notizbüchern für das iPad.

Beide Programme ermöglichen unter anderem handschriftliche Notizen und Zeichnungen, handgeschriebene Kommentare an PDF-Dateien, das Einbinden von Bildern und die Suche innerhalb der Notizen per Schrifterkennung (OCR). Außerdem lassen sich die erzeugten Dateien übersichtlich verwalten und mit anderen Geräten synchronisieren.

Im Trend liegt auch die kostenfreie App «Happy Glass». In dem beliebten Spiel der Firma Lion Studios muss man ebenfalls Linien zeichnen, aber nicht um Notizen anzufertigen, sondern um ein leeres Glas mit Wasser zu füllen. Diese eigentlich so alltägliche Angelegenheit gestaltet sich hier als eine wahre Herausforderung: Der Spieler muss die Linien so zeichnen, dass das Wasser auf ihnen in die richtige Richtung fließt - und am Ende in das Glas. Schafft er es, ist das Glas happy.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Threema Threema GmbH 3,49 2 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49 6 Facetune Lightricks Ltd. 4,49 7 PlantSnap Plant Identification PlantSnap, Inc. 4,49 8 Weather Pro MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 9 Afterlight 2 Afterlight Collective, Inc 3,49 10 LightX Andor Communications Private Limite 3,49

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Happy Glass Lion Studios kostenlos 2 Sweatcoin - Sweat for Coin Sweatco Ltd kostenlos 3 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 4 Hello Stars Fastone Games kostenlos 5 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 6 YouTube Google, Inc. kostenlos 7 Google Maps - Transit & Essen Google, Inc. kostenlos 8 DB Navigator Deutsche Bahn kostenlos 9 eBay Kleinanzeigen Marktplaats BV kostenlos 10 Facebook Facebook, Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 4 Notability Ginger Labs 10,99 5 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 6 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99 7 LightX Andor Communications Private Limite 3,49 8 WzPad für WhatsApp Pro ZR Apps 3,49 9 Scanner Pro Readdle Inc. 4,49 10 Motorsport Manager Mobile 3 Playsport Games Ltd 4,49

Meistgeladene iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Happy Glass Lion Studios kostenlos 2 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos 3 YouTube Google, Inc. kostenlos 4 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 5 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos 6 WzPad für WhatsApp für iPad ZR Apps kostenlos 7 Chat für WhatsApp für iPad Jonas Tillges kostenlos 8 Hungry Dragon™ Ubisoft kostenlos 9 Amazon Amazon kostenlos 10 Helix Jump Voodoo kostenlos