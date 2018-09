Top Ten der Spiele : iOS-Game-Charts: Monsterhaie, Kerker und ein Malbuch

Die iOS-Game-Charts bieten diese Woche wieder viel Abwechslung: darunter das das Monsterhai-Spiel «Hungry Shark World», das Kerker-Universum «Warhammer Quest 2» und entspanntes Malen nach Zahlen.

von dpa

05. September 2018, 16:09 Uhr

Diese Woche fressen sich riesige Killer-Haie durch die iOS-Game-Charts. Außerdem dabei: Ein finsteres Rollenspiel und ein Malbuch.

Jetzt beginnt das ganz große Fressen: In «Hungry Shark World» (In-App-Käufe möglich) von Ubisoft wird der Spieler zum Monster-Hai mit dem Monster-Hunger. Es gilt, sich durch eine kunterbunt animierte Unterwasserwelt zu bewegen und dabei einfach alles zu verschlingen, was dem Riesenfisch vor die Schnauze kommt. Tintenfische, Kabeljau, Autoreifen und Käfige - ganz egal: Der Hungry Shark ist nicht wählerisch. Na dann, Mahlzeit!

In «Warhammer Quest 2» (1,09 Euro) von Perchang steigen wir hinab in finstere Kerker, angefüllt mit Orks, Ogern, Dämonen und anderem lichtscheuen Getier. Das makabere Warhammer-Universum von Games Workshop hält in diesem Rollenspiel genügend Schrecken bereit, die der Spieler überwinden muss. Bewaffnet mit Schwertern, Pfeilen und Zaubersprüchen stellt man sich gegen die Verfechter des Chaos. Erfolgreiche Kämpfe werden belohnt mit neuen Waffen, Rüstungen, Fertigkeiten und Schätzen.

Wer keine Lust auf Monster oder Riesen-Haie hat und stattdessen einfach Entspannung sucht, sollte das Game «Malbuch - Malen nach Zahlen» (In-App-Käufe möglich) von X-Flow ausprobieren. Das Prinzip «Malen nach Zahlen» wurde hier auf das iPad übertragen: Es gilt, verschiedene Pixel eines Bildes mit der jeweils für die genannte Zahl vorgesehenen Farbe zu füllen. Mit etwas Geduld kommt nach einigen Minuten das ersehnte Bild zum Vorschein.

Meistgekaufte iPhone Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 3 Motorsport Manager Mobile 3 Playsport Games Ltd 4,49 4 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 5 ROME: Total War Feral Interactive Ltd 10,99 6 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 7 Doodle Jump Lima Sky 0,49 8 Earth Impact Nicolas Schulz 0,99 9 Nexomon LIME TURTLE, INC. 1,09 10 Pou Paul Salameh 2,29

Meistgeladene iPhone Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Happy Glass Lion Studios kostenlos 2 Hello Stars Fastone Games kostenlos 3 Helix Jump Voodoo kostenlos 4 Merge Plane - Best Idle Game Gaga Games kostenlos 5 Mein Zuhause - Entwerfe Träume Zentertain Ltd. kostenlos 6 Hole.io Voodoo kostenlos 7 Bumper.io Voodoo kostenlos 8 Slices Good Job Games kostenlos 9 Fortnite Epic Games kostenlos 10 Hungry Dragon™ Ubisoft kostenlos

Meistgekaufte iPad Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Motorsport Manager Mobile 3 Playsport Games Ltd 4,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 5 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 6 The Room Fireproof Games 1,09 7 ROME: Total War Feral Interactive Ltd 10,99 8 Warhammer Quest 2 Perchang 1,09 9 RollerCoaster Tycoon® Classic Atari 6,99 10 Papers, Please 3909 8,99

Meistgeladenene iPad Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Happy Glass Lion Studios kostenlos 2 Hungry Dragon™ Ubisoft kostenlos 3 Helix Jump Voodoo kostenlos 4 Fortnite Epic Games kostenlos 5 Hole.io Voodoo kostenlos 6 Malbuch - Malen nach Zahlen X-Flow kostenlos 7 Alle Punkte mit einem Zug Easybrain kostenlos 8 Harry Potter: Hogwarts Mystery Jam City, Inc. kostenlos 9 Puzzles - Puzzle-Spiel Easybrain kostenlos 10 Hungry Shark World Ubisoft kostenlos