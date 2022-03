Umfrage: Zweifel an Bundeswehr : Krieg schürt Sorge vor Cyberangriffen: So schützen Sie sich 

Unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs macht sich laut einer Umfrage jeder Vierte in Deutschland Sorgen um Cyberangriffe auf persönliche Geräte. Was Nutzer nun selbst tun können.

Der Digitalverband Bitkom hat am Dienstag die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage rund um den Krieg in der Ukraine und das digitale Sicherheitsgefühl der Menschen in Deutschland vorgestellt. Auf die Frage nach einer Einschätzung der Bedrohungslage durch Cyberangriffe stimmten 75 Prozent der Aussage zu, Angst vor einem Cyberkrieg gegen Deutschland ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.