Intransparenz : Kritik an EU-Kommission beim Umgang mit von der Leyens SMS

Es geht um einen 35-Milliarden-Deal bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen. Hat ihn EU-Kommissions-Präsidentin von der Leyen eingefädelt? Auskünfte der Kommission darüber blieben bislang aus.

Die Europäische Bürgerbeauftragte hat die EU-Kommission von Präsidentin Ursula von der Leyen scharf für ihren intransparenten Umgang mit SMS-Nachrichten in Zusammenhang mit Impfstoff-Käufen in Milliardenhöhe gerügt. Sie sprach von einem Missstand in der Verwaltungstätigkeit und forderte Aufklärung. Die „Erwartungen an die Transparenz- und Verwaltungss...

