Von Grammophon bis DDR-Mixer : Leipziger repariert in seiner Werkstatt (fast) alles

Altes Spielzeug, ein „Kaffeeboy“ oder auch ein Schwibbogen - sollte daran was kaputt sein, könnte es ein Fall für Holger Günther sein. Der Bastler repariert seit mehr als 30 Jahren Dinge - und trifft damit plötzlich wieder den Nerv der Zeit.

Leipzig | Elektromechanikermeister Holger Günther steht zwischen alten Grammophonen und Puppen und wiegelt erstmal ein bisschen ab. Nein, alles könne er wirklich nicht reparieren, sagt er. Doch dann zählt der 61-Jährige auf, was er in seinem Laden in Leipzig zur ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.