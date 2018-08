Mit Streaming-Stick : Mit dem VLC-Player Videos zum Chromecast-Stick schicken

Wer Handy-Videos oder Serien auf seinen Fernseher schicken möchte, kann dazu den VLC-Player und den Chromecast-Videostreaming-Stick von Google einsetzen. Wie das geht.

von dpa

30. August 2018, 05:05 Uhr

Der kostenlose VLC-Player ist ein vielfältiges Videotool. Besitzer eines Chromecast-Videostreaming-Sticks von Google können den Player auch nutzen, um Filme, Serien oder Clips an ihren Fernseher zu schicken.

Das geht nicht nur vom Android- oder iOS-Smartphone aus, sondern auch am Desktop-Rechner. Allerdings muss man wissen, wo sich die Funktion findet. Zunächst muss man den gewünschten Videoinhalt im VLC-Player öffnen, geht dann im Hauptmenü auf «Wiedergabe/Renderer» und wählt dann den Chromecast-Stick an dem Fernseher, an den der Inhalt gestreamt werden soll.