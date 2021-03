Elektro-Mobilität : Musk jetzt offiziell „Technoking“ von Tesla

Als umtriebiger Geschäftsmann mit vielen Leidenschaften und nicht immer kalkulierbaren Aktionen hat sich Tesla-Chef Elon Musk einen Namen gemacht. Nun schmückt er sich bei Tesla mit einem Königstitel.

Palo Alto | Der für seine Eskapaden bekannte Tesla-Chef Elon Musk hat sich in der internen Hierarchie des Elektroauto-Herstellers einen Königstitel zugelegt. Musk sei nun der „Technoking of Tesla“, meldete das Unternehmen am Montag in einer Pflichtmitteilung bei der US-Börsenaufsicht SEC. Finanzchef Zack Kirkhorn trage ab sofort den Titel „Master of Coin“ (etw...

