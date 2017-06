Siri, Fotos, Spiele : Neuer App Store und fünf neue Funktionen in iOS 11

vergrößern 1 von 4 Foto: Apple Inc. 1 von 4







Mit iOS 11 bringt Apple im Herbst ein neues Betriebssystem für iPhones und iPads. Das hat der Konzern auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC angekündigt. Hier neue Funktionen im Überblick:

iOS 11 soll im Herbst für iPhones ab 5s, alle iPad-Air- und iPad-Pro-Modelle, iPad fünfte Generation, iPad mini 2 und neuer sowie iPod touch 6 erscheinen. Highlight des neuen Betriebssystems ist der neue App Store , der Nutzern das Entdecken neuer Anwendungen erleichtern soll.

«HEUTE»-TAB IM APP STORE: Die Kategorien an der Unterseite der App-Store-Anwendung werden überarbeitet. Prominent platziert ist der «Heute»-Tab, der spezielle Anwendungen und Neuerscheinungen hervorheben soll. Diese werden mit Bildern und Videos sowie redaktionellen Inhalten wie Interviews mit Entwicklern und Hintergrundgeschichten angereichert.

SPIELE UND APPS GETRENNT: Unter dem neuen «Spiele»-Tab widmet sich der App Store ausschließlich den Games. Darunter gibt es Vorstellungen wie im «Heute»-Tab, aber auch Hitlisten und kuratierte Sammlungen. Getrennt davon sind die restlichen Apps, bei denen es ebenfalls Charts und Sammlungen in 24 Kategorien geben wird. Erhalten bleiben die Tabs «Updates» und «Suche», wobei die Suche nun bessere Ergebnisse liefern soll. Besser sichtbar sollen auch In-App-Käufe sein.

DIE NEUE SIRI: Die Sprachassistentin Siri bekommt eine natürlichere Stimme. Außerdem kann sie übersetzen - von Englisch in Chinesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch. Darüber hinaus soll sie auf dem Gerät lernen und sich so besser an die Nutzer anpassen. Dafür nutzt sie etwa Daten aus Safari, der Mail-App und iMessage.

iMESSAGE GEHT IN DIE CLOUD: Die Nachrichten aus iMessage werden über iCloud, iOS und macOS synchronisiert. Das bedeutet, dass Nutzer Nachrichten und Unterhaltungen etwa nur noch einmal löschen müssen und einfacher auf neue Geräte bringen können. Das könnte allerdings zu Lasten des Datenschutzes gehen.

BESSERE FOTOS: Im Portrait-Modus gibt es einen Bildstabilisator, Hochkontrast (HDR) und den sogenannten «True Tone»-Blitz. Damit sollen die Aufnahmen professioneller wirken. Darüber hinaus soll die Dateigröße der Fotos auf iPhone 7 und 7 Plus verringert werden.

NICHT STÖREN BEIM AUTOFAHREN: Die Geräte sollen erkennen, wenn der Nutzer Auto fährt - und dann automatisch den Nicht-Stören-Modus aktivieren. Dann werden Push-Nachrichten unterdrückt, was Ablenkungen verhindern soll. Außerdem können Nutzer mit automatisierten Antworten bestimmten Kontakten mitteilen, dass sie gerade fahren.

NEUES KONTROLLZENTRUM: Wer auf dem iPhone von ganz unten nach oben wischt, öffnet das Kontrollzentrum. Dieses wird in iOS 11 neu gestaltet - etwa mit Reglern für Helligkeit und Lautstärke sowie Buttons für Datenverbindungen, Taschenlampe oder den Taschenrechner.

von dpa

erstellt am 06.Jun.2017