Interessante Neuheiten : Nibelungengold und Paarstress: Fünf Hörbücher zur Buchmesse

Spannende Jugend- und Familienromane sind pünktlich zur Frankfurter Buchmesse erschienen. Fünf Hörbücher sind besonders interessant. Hier ein Einblick in die Titel:

1. «Wolkenschloss»

Schriftstellerin Judith Gier hat mit «Wolkenschloss» einen neuen Jugendroman veröffentlicht, der direkt auch als Hörbuch erschienen ist. Bei dem Schloss handelt es sich um ein altehrwürdiges Grandhotel in den Schweizer Bergen. Hier macht Fanny Funke ein Jahrespraktikum. Sie hat ihre Schulausbildung abgebrochen und braucht etwas Abstand von ihrer Familie. Mit ihren Kolleginnen und Kollegen hat sie alle Hände voll zu tun, denn es gilt, den beliebten Silvesterball vorzubereiten.

Die Geschichte beginnt amüsant, entwickelt sich aber rasch zum Kriminalfall. Fanny beobachtet seltsame Dinge, die im Hotel vor sich gehen: Ein Schönling klettert an der Hotelfassade hoch, und ein Paar ist mit seinem kleinen Töchterchen offenbar inkognito im Wolkenschloss unterwegs. Und schon steckt die Praktikantin mitten in der Aufklärung des Falls. Das von Schauspielerin Ilka Teichmüller gelesene Hörbuch ist im Argon Verlag erschienen (13 Euro).

2. «Henry Smart»

Eine neue Jugendbuchreihe aus dem Oetinger Verlag heißt «Henry Smart». Das erste Abenteuer des Jungen heißt «Im Auftrag des Götterchefs»: Eigentlich wollte Henry seine Sommerferien mit seinen Freundin daheim in San Francisco verbringen. Doch nun muss er mit seinem Vater nach Bayreuth, weil der bei den Wagner-Festspielen einen lukrativen Auftrag als Maskenbildner bekommen hat.

In der Pension, in der Vater und Sohn untergekommen sind, bestellt sich Henry eines Abends eine Pizza und staunt nicht schlecht, als statt des Pizzaboten ein riesiger Mensch vor der Tür steht, der ihn in den Schwitzkasten nimmt. Hilda, ein Nachbarskind in seinem Alter, kommt ihm zu Hilfe. Und schon beginnt ein abenteuerlicher Ausflug in die Mythologie: Henry findet sich im Kampf um das Nibelungengold wieder. Gelesen wird die witzige und fantasievolle Story (13 Euro) von Jens Wawrczeck, der Stimme von Peter Shaw in «Die drei ???».

3. «Heimkehren»

Einen fiktiven Familienroman, an historischen Ereignissen entlang erzählt, hat die Schriftstellerin Yaa Gyasi mit «Heimkehren» vorgelegt. Die Geschichte nimmt ihren Anfang im Ghana des 18. Jahrhunderts. Effia und Esi sind Halbschwestern und wachsen auf, ohne sich je kennengelernt zu haben. Effia wird mit einem weißen Engländer verheiratet und führt ein komfortables Leben, während ihre Halbschwester als Sklavin auf den Baumwollplantagen Amerikas endet.

Aufbauend auf der Geschichte der beiden Frauen erzählt Gyasi von den Schicksalen der nächsten sieben Generationen, die den Halbschwestern folgen. Sie geht den Schicksalen von insgesamt 14 Menschen nach und verwebt diese immer wieder miteinander. Damit man die Protagonisten besser unterschieden kann, wird die ungekürzte Hörbuchfassung (Der Audio Verlag) von 14 Sprechern gelesen. Um die Zuordnung zu erleichtern, liegt den CDs (20 Euro) auch ein Stammbaum bei.

4. «Babylon»

Ebenfalls in einer ungekürzten Hörbuch-Ausgabe (Hörbuch Hamburg) ist der neueste Roman der Bestsellerautorin Yasmina Reza erhältlich. In «Babylon» geht es um die rund 60-jährige Elisabeth, die in einer Sinnkrise steckt. Sie glaubt, dass ihre beste Zeit hinter ihr liegt. Um der Tristesse zu entrinnen, hat sie Bekannte, Kollegen und auch ihre Nachbarn Jean-Lino und dessen Frau Lydie zu einer Frühlingsparty eingeladen. Doch nichts passt so richtig.

Draußen schneit es, obwohl schon der 21. März ist, und das Fest plätschert so vor sich hin, bis zu vorgerückter Stunde unter Nachbarn ein Streit über Bio-Hühner entflammt. Als endlich alle Gäste weg sind und Elisabeth und ihr Mann schon zu Bett gegangen sind, klingelt es. Vor der Tür steht Jean-Lino: Er gesteht Elisabeth, dass er eben gerade Lydie umgebracht hat. Gelesen wird die tragisch-komische Ich-Erzählung, die Einblicke in die Abgründe einer Paarbeziehung gewährt, von Schauspielerin Maren Kroymann. Kostenpunkt: 15 Euro.

5. «Driving Miss Norma: Sag Ja zum Leben»

Eine bewegende, wahre Geschichte erzählen Tim Bauerschmidt und Ramie Liddle im biografischen Roman «Driving Miss Norma: Sag Ja zum Leben». Norma ist 90 Jahre alt, als bei ihr Gebärmutterkrebs diagnostiziert wird. Ihr Mann ist wenige Tage zuvor gestorben. Doch statt in Trauer zu versinken und dem Behandlungsplan der Ärzte mit OP und Chemo zuzustimmen, beschließt sie, auf große Wohnmobil-Reise durch die USA zu gehen. Gefahren wird Norma von Sohn und Schwiegertochter, die versuchen, ihr noch möglichst viele Wünsche zu erfüllen - etwa einen Heißluftballonflug. Die gekürzte Lesung (Random House Audio) der anrührenden Geschichte hat das Schauspieler-Ehepaar Andrea Sawatzki und Christian Berkel eingesprochen. Die CDs kosten 16 Euro.

