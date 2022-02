Magier, Pferd oder Bodybuilder : „Nobody Saves the World“: Action in verschiedenen Gewändern

Ob als Ritter, Magier, Pferd oder Bodybuilder: Mit über 15 verschiedenen Rollen bringt das Action-Rollenspiel „Nobody Saves the World“ eine Menge Abwechslung in das beliebte Dungeon-Crawler-Genre.

„The Binding of Isaac“ oder „Hades“ haben es vorgemacht: Dungeon-Crawler-Spiele mit schnellen und hektischen Kämpfen versammeln seit langem große Fangemeinden um sich. An genau diesen Erfolg möchte „Nobody Saves the World“ nun anknüpfen. Spielerinnen und Spieler übernehmen ein wortwörtliches, formloses „Niemand“, das sich in einer von Monstern überfall...

