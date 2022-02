Wirtschaft : Onlinetrend im Weinhandel treibt Umsatz bei Hawesko

Der anhaltende Onlinetrend im Weinhandel hat Umsatz und Ergebnis des Hamburger Weinhändlers Hawesko auf neue Höhen getrieben. Auf Basis vorläufiger Zahlen kletterte der Konzernumsatz im vergangenen Jahr um 10 Prozent auf 680 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) legte um gut ein Viertel auf 53 Millionen Euro zu, wie die Hawesko Holding AG am Freitag in Hamburg mitteilte. Welcher Gewinn unter dem Strich übrig blieb, teilte Hawesko nicht mit. Der vollständige Jahresbericht soll am 21. April vorgelegt werden.

„Das zweistellige Umsatzwachstum in 2021 resultiert insbesondere aus der gestiegenen Nachfrage in dem Segment E-Commerce“, berichtete das börsennotierte Unternehmen. Hawesko sieht sich als europaweit führender Fachhändler und ist mit der Marke Hawesko im Onlineverkauf, mit mehr als 300 Läden der Kette Jacques' aber auch im stationären Handel unterwegs....

