Elektronik : Panasonic verkauft alle Tesla-Anteile - Weiter Partnerschaft

Der Verkauf aller Tesla-Anteile spült Panasonic wieder Milliarden in die Kasse. Geld, das der japanische Elektronikkonzern gut für eine geplante Übernahme gebrauchen kann.

Tokio/Palo Alto | Der japanische Elektronikkonzern Panasonic hat sein milliardenschweres Aktienpaket am US-Elektroautobauer und Batteriepartner Tesla zu Geld gemacht. Bis Ende März habe Panasonic seinen Anteil an Tesla auf Null reduziert und damit rund 400 Milliarden Yen (3 Mrd Euro) eingespielt, teilten die Japaner am Freitag in einer Mitteilung an die Tokioter Bör...

