Streaming : Peter Thorwarth bringt bei Netflix Kriegsdrama heraus

Was gibt es Neues bei Netflix? Der deutsche Regisseur Peter Thorwald dreht demnächst einen Weltkriegswestern für den Streamingdienst.

Nach dem weltweit erfolgreichen Horror-Actionthriller „Blood Red Sky“ über Terroristen und eine Vampirin im Flugzeug arbeitet Peter Thorwarth für Netflix jetzt an einem Weltkriegsdrama namens „Blood and Gold“. Es handele sich um eine Art „Spaghetti-Western“, allerdings spiele es in Deutschland und am Ende des Zweiten Weltkriegs, erzählte Regisseur Tho...

