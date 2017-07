Kostenlose App : Playifi übersetzt Spotify-Links für andere Musikdienste

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Songs aus Spotify automatisch in Google Play Music abspielen? Das geht ohne Hilfsmittel eigentlich nur per Handeingabe. Direkten Datenaustausch lassen die Apps nicht zu.

Mit einer kleinen Chrome-Erweiterung lassen sich aber zumindest am PC Spotify-Links in anderen Playern öffnen. Playify nimmt per Klick Spotify-Links entgegen und übersetzt sie für Googles Streamingdienst, Youtube und auch Amazon Music. Das Programm gibt es kostenlos im Chrome Web Store.

Playify im Chrome Web Shop

von dpa

erstellt am 13.Jul.2017 | 04:32 Uhr