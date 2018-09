Google hat Geburtstag : So beliebt und gefürchtet wie nie

Google wurde am 4. September 1998 von den Studienfreunden Larry Page und Sergey Brin gegründet. Mit 100 000 Dollar Startkapital bezogen sie in eine Garage im Sillicon Valley und entwickelten dort eine Testversion. Nach fünf Monaten sollen sie damit bereits 500 000 Suchanfragen täglich verzeichnet haben. 2001 wurde der erfahrene Manager Eric Schmidt zum CEO des Unternehmens ernannt. Gemeinsam mit den Gründern bildete er eine Troika an der Unternehmensspitze. Am 19. August 2004 ging Google an die Börse. Von 80 bis 85 Dollar ist der Wert seit dem auf über 1200 Dollar pro Aktie gestiegen. Google gehört zu den wertvollsten Unternehmen weltweit, die Gründer sind Multimilliardäre. In den 2000er Jahren baute Google sein Angebot massiv aus: Es legte den Grundstein für seinen Kartendienst Google Maps, den Emailprovider Gmail und das Smartphone-Betriebssystem Android. Am 9. Oktober 2006 übernahm Google das Videoportal Youtube. Später investierte es unter anderem in Robotiksysteme, künstliche Intelligenz und Raumfahrt. Im August 2015 wurde das Unternehmen grundlegend umstrukturiert: Über der Google LLC steht nun die Dachgesellschaft Alphabet Inc. mit Larry Page und Sergey Brin an der Spitze.