Umfrage : Spieler wünschen sich gut erreichbaren Technik-Support

Bei Videospielen kommt es immer wieder mal zu technischen Problemen. Die meisten Anbieter bieten in solchen Fällen Support an. Was die Gamer von ihm erwarten, geht aus einer neuen Umfrage hervor.

von dpa

26. April 2018, 11:05 Uhr

Videospieler wollen einfachen und hilfreichen Support bei technischen Problemen. Neun von zehn Teilnehmern einer Umfrage der Marktwächter-Initiative erwarten, dass der Support eines Anbieters bei Problemen unkompliziert zu erreichen ist - und das Problem auch tatsächlich löst.

85 Prozent erwarten, dass Anbieter selbstständig eine Problemlösung einleiten, wenn Fehler bekannt werden. Beinahe genau so viele (80 Prozent) wollen Spiele mit unlösbaren Mängeln gegen volle Erstattung des Kaufpreises zurückgeben können.

Diese Erwartungen an Spiele-Entwickler haben handfeste Gründe: Vier von zehn der 1160 befragten Videospieler (40 Prozent) hatten nach Installation eines Spiels oder nach einem Update (41 Prozent) bereits mit technischen Problemen oder Einschränkungen zu kämpfen. Jeder Fünfte (21 Prozent) konnte ein Spiel dauerhaft nicht nutzen, weil es sich nach dem Kauf nicht installieren ließ. Und jeder Vierte gibt an, dass der Technik-Support nicht oder nur schwer erreichbar war (27 Prozent).