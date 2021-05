Computer : Starkes Quartal für Lenovo dank hoher Notebook-Nachfrage

So manchem Unternehmen spielt die Corona-Pandemie auch in die Hände. Notebooks sind in Zeiten des Homeoffice ein gefragtes Gut. Und Lenovo geht davon aus, dass die hohe Nachfrage weiter anhält.

Hongkong | Die hohe Nachfrage bei Notebook-Computern in der Corona-Krise sorgt beim Weltmarktführer Lenovo weiter für gute Geschäfte. Der chinesische Konzern steigerte den Umsatz im Ende März abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal um 48 Prozent auf 15,6 Milliarden Dollar. Beim Gewinn gab es einen Sprung von 43 Millionen Dollar ein Jahr zuvor auf 260 Million...

