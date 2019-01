In drei Bundesländern : Störung beim Kabelnetzbetreiber Unitymedia

Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia hat eine größere Störung in seinem Kabelnetz gemeldet. Seit Mittwochabend kommt es in drei Bundesländern zu Ausfällen.

von dpa

03. Januar 2019, 10:52 Uhr

Tausende Kunden des Kabelnetzbetreibers Unitymedia inNordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg können seitMittwochabend aufgrund einer technischen Störung nicht über dasKabelnetz telefonieren.

Betroffen seien Kunden, die einen eigenen Kabelrouter für den Zugang zum Kabelnetz des Unternehmens benutzen, teilte ein Sprecher am Mittwochabend mit. Es handele sich dabei um etwa 40.000 Kunden in den drei Bundesländern. Es waren nach Unternehmensangaben zunächst nicht alle von der Störung betroffen. Die Zahl steige jedoch seit Beginn des Ausfalls am Mittwochnachmittag langsam an, hieß es. Zuvor hatte das «Westfalen-Blatt» darüber berichtet.

Zurückzuführen ist die Störung nach Angaben des Sprechers auf denAusfall zweier Computersysteme, die für die Registrierung derTelefonnummern zuständig sind. Techniker seien bereits damitbeschäftigt, das Problem «schnellstmöglich» zu beseitigen. Wie langedie Störung anhalten werde, sei unklar. Internet und TV seien von demAusfall nicht betroffen.

Nach Angaben des Unternehmens stellt Unitymedia Kabelrouter in derRegel zur Verfügung. Auf Wunsch könnten Kunden aber auch eigeneGeräte im freien Handel erwerben.