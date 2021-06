Internet : Umfrage: Immer mehr Senioren nutzen Onlinebanking

Die Corona-Pandemie befeuert das Onlinebanking. Ältere Menschen erledigten ihre Bankgeschäfte zuvor lieber offline. Dann gab es einen „Sturm der Seniorinnen und Senioren“ auf die Online-Filialen.

Berlin | Ältere Menschen in Deutschland nutzen für die Erledigung ihrer Finanzgeschäfte immer häufiger ein Smartphone, Tablet-Computer oder PC. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom hervor, die am Mittwoch in Berlin veröffentlicht wurde. Im vergangenen Jahr verdoppelte sich fast der Anteil der Menschen ab 65 Jahren, die ihre...

