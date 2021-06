Streaming : Youtube schüttet 4 Milliarden Dollar an Musikindustrie aus

Die Videoplatform zahlt für die vergangenen 12 Monate Tantiemen an Künstler, Autoren und Labels aus. Es geht um Milliarden.

San Bruno | Youtube hat in den vergangenen 12 Monaten mehr als 4 Milliarden Dollar an die Musikindustrie gezahlt. Das geht aus einem Blogeintrag von Lyor Cohen, dem obersten Musikmanager des Streaming-Videodienstes, hervor, der am Mittwoch (Ortszeit) in San Bruno (Kalifornien) veröffentlicht wurde. Youtube ist damit bei der Ausschüttung der Tantieme fast so...

