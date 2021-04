Internationale Studien : Eine von zehn Frauen erleidet Fehlgeburt – „Viel zu lange heruntergespielt“

Einer Studienauswertung zufolge haben jede Minute mindestens 44 Frauen weltweit eine Fehlgeburt.

London | Eine von sieben Schwangerschaften weltweit endet mit einer Fehlgeburt, eine von zehn Frauen hat mindestens eine Fehlgeburt erlitten. Ein internationales Expertenteam hat am Dienstag einen Bericht in dem Fachmagazin "The Lancet" veröffentlicht, wonach sich die Zahl der weltweiten Fehlgeburten pro Jahr auf rund 23 Millionen beläuft. Das seien rund "44 p...

