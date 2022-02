Panorama : Hochzeitsdatum 22.2.22: Hohe Nachfrage in Hamburg

Heiraten im Februar, wenn es noch winterlich kalt ist? In diesem Jahr machen gleich zwei Schnapszahl-Daten den Monat interessant. Auch in Hamburg ist die Nachfrage groß - es sind aber noch Termine frei.

Normalerweise ist der Februar kein klassischer Heiratsmonat - doch in diesem Jahr bieten sich zwei Tage besonders an: der 2.2.22 und der 22.2.2022. In Hamburg geben sich an beiden Tagen 70 Paare das Ja-Wort, 50 davon am 22. Februar. Das geht aus Zahlen des Bezirksamts Harburg hervor, das für die Standesämter der Hansestadt zuständig ist. Eine Häufung ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.