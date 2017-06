Kindern Terror erklären : „Ich passe auf dich auf“

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Mama, was ist denn Terror? Eine Frage, die wohl die meisten Eltern besonders in den letzten Wochen zusammenzucken lässt. Wie erklärt man den Jüngsten unter uns, warum Menschen anderen Menschen Schreckliches antun? Was ein Selbstmord-Attentäter ist und was das alles mit uns zu tun hat?

„Ein Patentrezept gibt es nicht“, weiß Manuel Florian, Diplom-Psychologe und Leiter eines der 27 Kinderschutz-Zentren in Deutschland. Er rät Eltern, auf das eigene Bauchgefühl zu hören und im engen Kontakt mit den Kindern zu bleiben.

Wir können es nicht vermeiden, zwangsläufig werden unsere Kinder mit grausamen Nachrichten aus der Welt konfrontiert. Worte wie Terror fallen immer wieder. Sollten Eltern ihren Nachwuchs besser abschirmen?

Nein, früher oder später werden sie es ohnehin erfahren. Mitschüler haben Handys, das Autoradio läuft – es gibt so viele Quellen. Wir dürfen unseren Kindern schlimme Dinge nicht vorenthalten. Man sollte auch nicht dazu neigen zu bagatellisieren, aber im Gegenzug nicht zu dramatisieren. Von einer totalen Konfrontation rate ich allerdings ab. Das schürt nur unnötig Ängste.

Wie weit können Eltern mit ihren Erklärungen gehen?

Das kommt natürlich auf das Alter und die Persönlichkeit an.

Kinder fragen in der Regel so lange nach, bis sie es verstehen können. Ganz wichtig ist es, jetzt zuzuhören und das nicht zwischen Tür und Angel. Wenn Kinder das Thema von sich aus ansprechen, sollte man sich Zeit nehmen und vielleicht auch einmal etwas liegen lassen. Äußert das Kind Angst und Besorgnis, sollten Eltern dafür offen sein. Auch wenn man keine Antwort parat hat, ist der Dialog sehr wichtig.

Wir Eltern können dafür sorgen, dass unsere Kinder möglichst selbstbewusst und stark werden. Klar machen, dass man als Eltern da ist und dass die Angst auch wieder vorbeigeht.

Was, wenn das Kind sich immer weiter zurückzieht und Ängste häufig äußerst?

Bleiben die Gedanken über längere Zeit bestehen und das Kind verändert sich, dann ist der Weg zum Psychologen dringend angesagt.

Junge Menschen haben zum Glück eine hohe Anpassungsfähigkeit und vergessen vieles auch wieder. Der enge Kontakt und ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Kind sind hier das beste Fundament für die kindliche Entwicklung, besonders in Krisenzeiten.

Heißt das, man sollte warten, bis das Kind auf die Eltern zukommt?

Die Tochter oder den Sohn selbst anzusprechen finde ich persönlich nicht verkehrt. Die Frage, ob das Kind die Nachrichten gehört hat, signalisiert Gesprächsbereitschaft und wir versichern uns, dass sie die Geschehnisse auch wahrheitsgetreu gehört haben.

Welchen Rat haben Sie für Eltern?

Man sollte keine Versprechen machen, die man nicht halten kann.

Ein „dir wird nie etwas passieren“ macht uns unglaubwürdig. Besser ist „Ich werde immer gut auf dich aufpassen, damit dir nichts passiert.“

Wenn unser Kind ein ungutes Gefühl hat, sollte man geplante Veranstaltungen absagen?

Ist das Kind von der Situation richtig durchgerüttelt, ist es sicher besser, für eine gewisse Zeit zu Hause zu bleiben. Generell sollte man aber nicht auf Aktivitäten verzichten, das würde völlig falsche Zeichen setzen und die Besorgnis eher anfeuern. Letztlich spielt das Verhalten der Eltern selbst eine wesentliche Rolle. Wenn wir verängstigt sind, dann färbt das selbstverständlich auf unsere Kinder ab. Zuversicht, Selbstbewusstsein und eigene Besonnenheit hilft unseren Kindern viel weiter, als in Panik zu verfallen.

04.Jun.2017