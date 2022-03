Familie-kind : Mehr für das Leben lernen

Wozu muss ich das eigentlich alles wissen? Diese Frage haben sich so manche Schulkinder schon im Unterricht gestellt. Schließlich gibt es viele Themen in Schulfächer, die nicht so richtig viel mit dem Alltag zu tun haben.

Das sehen nicht nur Schulkinder so! Eine Umfrage hat ergeben: Auch viele Schulleitungen sind für andere Fächer und andere Themen. Sie finden zum Beispiel, dass es mehr Unterricht darüber geben sollte, wie man mit digitalen Medien umgeht. Auch Gesundheit und Ernährung seien wichtig in der Schule, genauso wie Demokratie. Vielleicht heißen dann in Zukunft...

