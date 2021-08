Alltagsfrage aus der Küche : Welche Lebensmittel dürfen nicht in die Mikrowelle?

Nicht nur gestresste Büromenschen schätzen die Mikrowelle als schnelles Küchengerät. Doch Vorsicht: Nicht alle Lebensmittel sind für eine Zubereitung darin geeignet. Welche das sind, klären wir hier.

Schwerin | In einer Mikrowelle können verschiedene Speisen schnell und energiesparend erwärmt werden. Doch es gibt eine Reihe von Ausnahmen. Leicht Verderbliches gehöre beispielsweise nicht in das Haushaltsgerät, heißt es in einer Mitteilung der Verbraucherzentrale Bayern. Dazu gehört etwa rohes Grillfleisch. Erreger müssen abgetötet werden Mikrowellen wür...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.