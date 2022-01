Verwirrende Bezeichnungen : Biomilch, Weidemilch, Heumilch: Wo liegt eigentlich der Unterschied?

Wer vor dem Kühlregal steht, hat die Qual der Wahl: Eine riesige Auswahl unterschiedlicher Milchsorten trägt verschiedene Bezeichnungen wie Heumilch oder Weidemilch. Wo liegt der Unterschied? Wir geben einen Überblick.

Berlin | Wer in deutschen Supermärkten Milch kaufen will, wird oft schier erschlagen von der riesigen Auswahl. Die Produkte tragen verschiedene Bezeichnungen, Labels und Gütesiegel. Neben konventioneller Milch locken vor allem Bio- oder Weidemilch-Produkte mit vermeintlich mehr Tierwohl und mehr Nachhaltigkeit. Doch was steckt wirklich hinter den Bezeichnungen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.