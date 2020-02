Auch in Mecklenburg-Vorpommern : Erhöhte Belastung mit Pestiziden: Weintrauben-Rückruf bei Rewe

Die Supermarkt-Kette Rewe ruft belastete Weintrauben zurück. Der Kaufpreis wird bei der Rückgabe erstattet.

Avatar_prignitzer von dpa

20. Februar 2020, 16:22 Uhr

Langenfeld | Wegen einer erhöhten Belastung mit Pestizidrückständen sind bei der Supermarktkette Rewe verkaufte Weintrauben zurückgerufen worden. Vom Verzehr der Trauben werde dringend abgeraten, erklärte der Lieferant Eurogroup Deutschland am Donnerstag.

Weintrauben können in Rewe-Märkten zurückgegeben werden

Der Rückruf gilt für in der 500-Gramm-Packung verkaufte "Tafeltrauben hell kernlos" der Sorte Thompson seedless mit den Losnummer 07-03 und der GGN 4063061228598, die in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen verkauft wurden. Die Trauben stammen aus Indien. Sie können in den Supermärkten zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird den Angaben zufolge erstattet.

