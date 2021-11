Hausmittel gegen Hungerattacken : Heißhunger: Das sind gesunde Alternativen zu Chips, Pizza und Co.

Wenn sich der Heißhunger meldet, bekommen wir meist Lust auf Ungesundes: Chips, Schokolade oder Gummibärchen sollen das Verlangen stillen. Wem das Verzichten schwerfällt, kann auch zu gesunden Alternativen greifen.

Berlin | Plötzlich auftretender Heißhunger hat meist nichts mit normalem Hunger zu tun. Überkommt uns die Lust auf etwas Süßes, fällt es uns schwer zu widerstehen. Und das, obwohl es dem Körper in solchen Fällen in der Regel nicht an Nährstoffen mangelt. Heißhunger kann zwar dadurch entstehen, dass der Blutzuckerspiegel gesunken ist und nach Nachschub verlangt...

