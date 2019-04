Umstrittene Studie : Tötet ungesunde Ernährung mehr Menschen als Tabak?

Zu viel von den schlechten und zu wenig von den guten Lebensmitteln: So lässt sich eine neue Studie zusammenfassen.

von dpa, afp und vim

04. April 2019, 11:50 Uhr

London | Eine neue Studie lässt aufhorchen: Elf Millionen Menschen sterben jedes Jahr durch ungesunde Ernährung, so das Ergebnis. Das sei jeder fünfte Todesfall, schreiben internationale Forscher im Fachblatt "The Lancet". In Deutschland gab es im Jahr 2017 demnach 162 Todesfälle pro 100.000 Einwohner, die ungesunder Ernährung zuzurechnen sind. Die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass viele Menschen zu viel Zucker, Salz und Fleisch zu sich nehmen und zu wenig gesunde Lebensmittel wie Obst, Vollkornprodukte oder Nüsse essen. Das Hauptproblem dabei sei ein zu niedriger Konsum (weniger als 125 Gramm pro Tag) von Vollkornprodukten, schreiben die Forscher.

Große Unterschiede bei einzelnen Ländern

"Die Studie bestätigt, was viele schon seit Jahren vermuten – dass schlechte Ernährung für mehr Todesfälle verantwortlich ist als jeder andere Risikofaktor auf der Welt", erklärte Hauptautor Christopher Murray von der Universität von Washington. "Nach unserer Einschätzung sind zu viel Salz und zu wenig gesunde Nahrung die größten Risikofaktoren". Im Schnitt nehmen die Menschen demnach zehn Mal soviele zuckerhaltige Getränke und 86 Prozent mehr Salz zu sich als empfohlen.

Für die Studie wurden die Essgewohnheiten in 195 Ländern zwischen 1990 und 2017 untersucht. In fast jedem Land ernährten sich die Menschen demnach falsch, doch sind die Unterschiede enorm. Insgesamt liegt Deutschland auf Platz 38 von 195 berücksichtigten Staaten. Die wenigsten solcher Todesfälle je 100.000 Einwohner gibt es demnach in Israel, Frankreich und Spanien (Plätze eins bis drei), die meisten auf den Marshallinseln, in Afghanistan und in Usbekistan (Plätze 193 bis 195). Häufigste Todesursache waren demnach Herz-Kreislauf-Erkrankungen, oftmals ausgelöst oder verschärft durch Fettsucht.

Ungesundes Essen gefährlicher als Rauchen

Wirtschaftliche Ungleichheit sei in vielen Ländern ein wichtiger Faktor für die ungesunde Ernährung, erklärten die Autoren der Studie. Während der von Ärzten empfohlene Genuss von fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag in reichen Ländern gerade mal zwei Prozent des Einkommens eines Haushalts ausmacht, verschlingt er in ärmeren Ländern mehr als die Hälfte des Budgets.

Gemauert auf ihre Ergebnisse verbreiten die Wissenschaftler nun, dass ungesunde Ernährung mehr Todesfälle verursacht als das Rauchen. Dem Tabak werden jährlich acht Millionen Todesfälle zugeschrieben. Doch die Studie hat eine Schwachstelle: Die tatsächliche Wirkung von Nahrungsmitteln auf die Gesundheit wird unter Forschern heiß diskutiert. Wie viel Salz wirklich ungesund ist und ob weniger ungesundes Essen wirklich für jeden Menschen einen so starken Einfluss hat, darf bezweifelt werden.

Damit steht zwar nicht der grundsätzliche Zusammenhang zwischen Lebenserwartung und gesundem Essen zur Diskussion, jedoch das Ausmaß der Beeinträchtigung. Und die Zigarette wird bestimmt nicht weniger schädlich, wenn man vor dem Rauchen eine Handvoll Nüsse isst.