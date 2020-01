Verkauf in MV : Achtung, berauschende Wirkung: Hanftee wird zurückgerufen

Haben Sie kürzlich Tee der Marke Ökotopia erworben? Dann sollten Sie jetzt weiterlesen.

10. Januar 2020, 15:27 Uhr

Berlin/Schwerin | Die in Berlin ansässige Tee-Firma Ökotopia informiert derzeit seine Kunden über einen Produktrückruf: Eine Laboranalyse des Landesamtes Berlin-Brandenburg habe ergeben, dass eine in den Handel gelangte Charge des Produktes "Hanfblüten und -blätter" nicht verkehrsfähig sei – konkret geht es um die Charge mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 17.3. bis 16.4.2022, die nach dem 17. September 2019 in den Handel gelangt ist. Betroffene Größen: 40 Gramm und 500 Gramm.

Ökotopia GmbH





"Grund für den Rückruf ist ein erhöhter THC-Gehalt", heißt es in der Kundeninformation. Und weiter: "Bei Einnahme von mehr als vier Tassen (=600ml) täglich kann eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden." Ein entsprechender Rückruf ist auch auf der Seite des Bundesamt für Verbraucherschutz, lebensmittelwarnung.de, vermerkt.

Verkauft wurde der Tee im Naturkostfachhandel in Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz. Da der Vertrieb auch über den Online-Shop erfolgt, könnten weitere Bundesländer betroffen sein.