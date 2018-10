Produktwarnung : Rückruf für Sushi-Boxen von Penny und Aldi

Zwei Hersteller rufen ihre Sushi-Produkte zurück, weil Fremdkörper darin enthalten sein könnten.

von dpa

27. Oktober 2018, 18:46 Uhr

Neuss | Zwei Hersteller rufen Sushi-Boxen aus den Regalen der Discounter Penny und Aldi Süd zurück. Vom Verzehr dieser Produkte mit dem Verbrauchsdatum 30. Oktober sei dringend abzuraten, warnten Natsu Food in Neuss und Shisu in Leipzig am Samstag. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Einzelfall schwarze Hartplastikteile in der Lachssalat-Komponente befinden können."

Betroffen sind bei Penny:

Ready Sushi Box Hana



Ready Sushi Box Kiku



bei Aldi Süd:

Snacktime Sushi-Box Sunakku



Snacktime Sushi-Box Shokuji



Die Unternehmen haben die betroffenen Produkte nach eigenen Angaben aus dem Verkauf nehmen lassen. Kunden können die gekauften Artikel gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.