Mögliche Fremdkörper : Rossmann ruft gesalzene Maiswaffeln zurück

Weil sie möglicherweise Metallsplitter enthalten, ruft die Drogeriemarktkette bestimmte Maiswaffel-Packungen zurück.

von dpa

22. Februar 2019, 17:28 Uhr

Hannover | Die Drogeriemarktkette Rossmann hat Maiswaffeln wegen möglicher Metallsplitter zurückgerufen. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit veröffentlichte am Freitag eine entsprechende Warnung. Demnach handelt sich um gesalzene Maiswaffeln der Marke "Genuss Plus" und um Maiswaffeln mit Meersalz der Marke "Enerbio". Bei Eigenkontrollen habe man festgestellt, dass in vereinzelten Packungen Metallsplitter enthalten sein können, heißt in einer Mitteilung des Unternehmens vom Donnerstag.

Das Firma mit Sitz im niedersächsischen Burgwedel bei Hannover kündigte an, bei Rückgabe den Kaufpreis zu erstatten und entschuldigte sich bei den Kunden.

Diese Exemplare sind vom Rückruf betroffen

Die Mindesthaltbarkeitsdaten bei den Genuss-Plus-Waffeln (EAN 4305615416403) sind der Mitteilung zufolge der 1. Oktober und der 22. November und bei den Enerbio-Waffeln (EAN 4305615186726) sind es der 29. Oktober und der 7. Dezember.

Laut dem Amt für Lebensmittelsicherheit sind alle Bundesländer betroffen.