Plastikteile entdeckt : Hersteller ruft bundesweit Falafel- und Humuswraps zurück

Die Falafel- und Humuswraps von Natsu werden in vielen Supermärkten als gesunder Snack für unterwegs angeboten. Doch derzeit verzichten Verbraucher besser auf den Verzehr. Wegen entdeckter Plastikteile nimmt der Hersteller bestimmte Produkte aus dem Handel.

von dpa

25. April 2018, 17:22 Uhr

Neuss (dpa) - Der Neusser Lebensmittelhersteller Natsu ruft zum Schutz der Verbraucher bundesweit Wraps der Sorte «Falafel & Houmous» zurück. «Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Einzelfall kleine, durchsichtige Plastikteile im Produkt befinden», teilte das Unternehmen mit.

Das Produkt ist in Rewe-Märkten unter der Marke «Rewe To Go» zu finden. In allen anderen Supermärkten läuft der Wrap unter der Marke «Natsu» . Betroffen sind alle entsprechenden Artikel mit den Verbrauchsdaten 26. bis 29. April. «Die Kunden können die betroffenen Produkte gegen Erstattung des Kaufpreises im jeweiligen Markt zurückgeben», hieß es.