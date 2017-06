Bei Marktkauf, Edeka, Netto : Salmonellen-Gefahr: Rückruf für «Salami-Sticks-Classic»

vergrößern 1 von 1 Foto: Peer Grimm 1 von 1

Wegen Salmonellen-Verdachts ist das Produkt «Salami-Sticks-Classic» aus Supermärkten in mehreren Bundesländern zurückgerufen worden.

Bei einer Rohwaren-Kontrolle seien Salmonellen gefunden worden, die gesundheitliche Beschwerden hervorrufen können, teilte der Hersteller, die Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG, in Blankenhain in Thüringen mit.

Betroffen seien jeweils die 100-Gramm-Packungen: bei Bünting mit dem aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdatum 6.9.2017 und 7.9.2017, bei Marktkauf und Edeka mit den Daten 6.9. bis einschließlich 9.9., bei Netto Marken-Discount mit den Daten 8.9. und 9.9. und bei Norma mit der Mindesthaltbarkeit bis zum 8.9..

Rückruf

von dpa

erstellt am 23.Jun.2017 | 09:52 Uhr