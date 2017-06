Neues aus der Szene : Trendy in New York: Eis mit Zuckerwatte

vergrößern 1 von 1 Foto: Christina Horsten 1 von 1

New York (dpa) - Der Sommer wird in New York in diesem Jahr besonders zuckrig: Eis mit Zuckerwatte gilt als neuer Erfrischungstrend.

Ein Pop-up-Laden im Szene-Viertel NoLiTa serviert seit kurzem Orangeneis, komplett umhüllt von orangefarbener Zuckerwatte - und jetzt schon dutzendfach auf Instagram zu sehen. Der Trend stamme ursprünglich aus Südkorea, berichtete die «New York Times» .

Im New Yorker Stadtviertel Queens hat ein Laden diesen Trend schon seit längerem aufgegriffen und bietet Eis mit kunterbunter Zuckerwatte oder in Katzenform. Auch in London hatte ein Café in Covent Garden mit seiner Kombination von Zuckerwatte und Softeis einen Hype ausgelöst.

New York Times

von dpa

erstellt am 30.Jun.2017 | 04:00 Uhr