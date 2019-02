Schwer verdaulich : Unreife Jackfrucht nicht roh essen

Während sie in Süd- und Südostasien zur Alltagsküche gehört, ist die Jackfrucht hierzulande noch vielen unbekannt. Dabei lässt sie sich sowohl herzhaft als auch süß zubereiten. Jedoch sollten nur reife Früchte verwendet werden.

von dpa

15. Februar 2019, 12:57 Uhr

Sie hat gelbes Fruchtfleisch, schmeckt wie eine Mischung aus Ananas und Banane und wird meist als Konserve in einer Zuckerlösung angeboten. Doch wer die Jackfrucht frisch beim Obst- und Gemüsehändler erwirbt, sollte sie in unreifem Zustand nicht roh essen.

So ist sie nur schwer verdaulich, erklärt die Verbraucherzentrale Bayern. Die grüne Baumfrucht aus Süd- und Südostasien kann bis zu 30 Zentimeter dick werden und wird sowohl als Süßspeise als auch gewürzt und mariniert zu herzhaften Gerichten zubereitet.

Sie gilt als neuer Fleischersatz in der vegetarischen und veganen Küche. Die Nährwerte unterscheiden sich allerdings von Fleisch. Eine unreife Jackfruit liefert etwa 30 Kalorien pro 100 Gramm und ist reich an Ballaststoffen. Sie enthält nennenswerte Mengen an Vitamin C, Beta-Carotin, Magnesium und Kalium, aber fast kein Eiweiß und wenig Eisen.