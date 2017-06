Ernährung : Vegetarische Produkte nicht immer gesünder

vergrößern 1 von 1 Foto: Picture Alliance 1 von 1

Pflanzliche Brotaufstriche, vegetarische Schnitzel oder Milch aus Mandeln: Wer auf Fleisch und tierische Inhaltsstoffe verzichten will, findet in Supermärkten mittlerweile ein großes Sortiment. Wer zu Ersatzprodukten greift, sollte aber genau die Zutatenliste lesen – denn nicht immer hält das vermeintlich gesunde Image, was es verspricht.

Fleischersatzprodukte wie vegetarische Würstchen oder Schnitzel enthalten beispielsweise oft zu viel Salz. „Pro 100 Gramm sollte der Salzgehalt nicht höher als 2 Gramm sein“, sagt Birgit Hinsch, Redakteurin für Ernährung bei der Zeitschrift „Öko-Test“.

Außerdem sollten Verbraucher auf die Fettquelle achten: Stehen Palmöl oder pflanzliches Öl relativ weit vorne in der Liste, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass erhöhte Mengen an Fettschadstoffen im Produkt stecken. Für den Körper sind diese Fette in ihrer Zusammensetzung außerdem nicht so günstig wie etwa Rapsöl.

Vegetarisch oder vegan bedeutet darüber hinaus nicht immer natürlich oder kalorienarm – obwohl viele Hersteller diesen Anschein erwecken.

In den Produkten finden sich aber oft Zusatzstoffe und Aromen, mit denen man Qualitätsmangel ausgleichen kann – etwa Hefeextrakt.

Wenn Verbraucher auf pflanzliche Produkte ausweichen wollen, sollten sie zur Bio-Variante greifen: „Hier sind weniger Zusatzstoffe zugelassen“, erklärt Hinsch. Und als Faustregel gilt: Je weniger Zutaten ein Lebensmittel enthält, desto besser.