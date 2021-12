Corona am Weihnachtsabend : So vermeiden Sie Streit beim Weihnachtsfest

Streit gehört in vielen deutschen Haushalten zum Weihnachtsfest dazu. Die Corona-Pandemie sorgt für neues Konfliktpotenzial. Hier erfahren Sie, wie man Streitereien beim Festessen vorbeugen und beenden kann.

Hamburg | Weihnachten ist das Fest der Liebe - und des Streits. In 24 Prozent der Haushalte kommt es laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts "YouGov" zu Auseinandersetzungen beim Fest. Dies liegt vor allem an der zu hohen Erwartung an einen friedvollen Abend, die kaum erfüllt werden kann, solange unter den Versammelten Konflikte schwelen und kontrov...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.