Best Friend? : Die meisten Deutschen haben höchstens zwei enge Freunde

«Ohne Freundschaft ist das Leben nichts», meinte schon Cicero. Doch in Deutschland versuchen es laut einer neuen Umfrage erstaunlich viele ohne Freunde oder aber nur mit ganz wenigen - auch in Zeiten von Facebook und Co mit Hunderten sogenannten Freunden.

Avatar_prignitzer von dpa

27. Dezember 2019, 16:17 Uhr

«Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, wases gibt auf der Welt». Das sangen vor 90 Jahren schon «Die Drei von der Tankstelle» in der gleichnamigen Filmkomödie - und natürlich auch die Comedian Harmonists.

Der römische Politiker und Philosoph Marcus Tullius Cicero wusste schon vor 2000 Jahren «Ohne Freundschaft ist das Leben nichts». Doch wer die Erwachsenen in Deutschland zum Thema Freundschaft befragt, bekommt es mit einer gewissen Vorsicht zu tun.

Yougov-Umfrage

So haben nach eigenen Angaben über 50 Prozent höchstens zwei engeFreunde oder aber gar keine. Und fast jeder achte (13 Prozent) sagte,niemandem seine tiefen Gedanken und Gefühle anzuvertrauen. Das gehtaus einer repräsentativen Yougov-Umfrage im Auftrag der DeutschenPresse-Agentur hervor.

In der Umfrage sagten 40 Prozent, sie hätten nur ein bis zwei engeFreunde, also vertraute Personen, die ihnen nahestehen. 11 Prozentsagten, sie hätten niemanden, auf den das zutreffe. Im Westen (11Prozent) sagten übrigens mehr Menschen, keine engen Freunde zu habenals im Osten (8 Prozent). Von denjenigen mit engen Freunden sagten 42Prozent, sie hätten darunter einen besten Freund oder eine besteFreundin. Auf Frauen trifft das häufiger zu (46 Prozent) als aufMänner (38 Prozent).

«Face to Face»- und «Side by Side»-Freundschaften

Psychologen sprechen von unterschiedlichen Tendenzen in SachenFreundschaft bei den Geschlechtern: Während Frauen sich öfter gezielttreffen, um sich auszutauschen und ihre Beziehung zu pflegen, wollenMänner oft eher nur etwas gemeinsam unternehmen und erleben.Psychologen sprechen von «Face to Face»-Freundschaften bei vielenFrauen im Gegensatz zu «Side by Side»-Freundschaften bei vielenMännern.

Ein Drittel (34 Prozent) aller Befragten mit engen Freunden sagte,mehrere davon zu den besten zu zählen. Immerhin ein Fünftel (21Prozent) sagte, keinen besten Freund zu haben. Der Rest machte keineAngabe.

Partner oder Freunden Intimes anvertrauen?

Der Kontakt zur besten Freundin oder zum besten Freund ist lautUmfrage sehr unterschiedlich. So sagten 26 Prozent, sie sähen sichmehrmals im Jahr, 25 Prozent mehrmals im Monat. Seltener als einmalim Jahr sehen sich 5 Prozent. Einmal im Jahr, einmal im Monat undeinmal die Woche sagten 4 Prozent, 13 Prozent beziehungsweise 12Prozent. Immerhin jede(r) Zehnte sagte, mehrmals die Woche die besteFreundin oder den besten Freund zu treffen, täglich aber nur 3Prozent. Der Rest sagte «Nie» oder machte keine Angabe.

Wenn es darum geht, seine tiefen Gedanken und Gefühle zu teilen, danngeben viele statt Freunden der Partnerin oder dem Partner den Vorzug(46 Prozent) sowie der Familie (44 Prozent). Mit engen Freundensprechen aber immerhin 38 Prozent, mit dem besten Freund 12 Prozent.13 Prozent sagten allerdings, mit niemandem tiefe Gefühle zu teilen.Mehrfachantworten waren bei dieser Frage möglich.

Mit dem Arzt oder ihrem Therapeuten reden 8 Prozent, mitArbeitskollegen 5 Prozent und mit «freundschaftlichen Kontakten insozialen Netzwerken» 4 Prozent.

Zu alt für wahre Freundschaft?

Vor drei Jahren ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag desApothekenmagazins «Baby und Familie» , dass viele Deutsche der Ansicht sind, dass neue tiefe Freundschaften im Erwachsenenalter eher selten sind. Fast die Hälfte (46 Prozent) sagte demnach, unter Erwachsenen geschlossene Bekanntschaften seien meist oberflächlich - echte Freundschaften würden daraus ganz selten. Jeder Vierte (fast 26Prozent) war davon überzeugt, echte Freundschaften könne maneigentlich nur als Kind und Jugendlicher schließen.

In der neuen Umfrage von Dezember 2019 kam nun in der Tat heraus,dass viele Erwachsene in Deutschland alte Freundschaften pflegen. Soantworteten 60 Prozent mit Ja auf die Frage «Haben Siefreundschaftliche Kontakte (persönlich und/oder in sozialenNetzwerken), mit denen Sie bereits in Ihrer Kindheit und/oderSchulzeit befreundet waren?».

Nachvollziehbar: Je jünger die Befragten waren, desto mehr Kontaktbestand noch zu Jugendfreunden. Bei den Menschen, die älter als 55sind, gab es dagegen eine Mehrheit von 52 Prozent, die sagte, siehabe keine freundschaftlichen Kontakte aus der Kinder- und Jugendzeitmehr.