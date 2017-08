Kleine Tricks : Dunkle lange Jacken kaschieren Rundungen

vergrößern 1 von 1 Foto: Chris Melzer 1 von 1

Etwas fülligere Frauen haben manchmal Probleme eine schöne Herbstjacke zu finden, die nicht zu sehr aufträgt. Wer Pölsterchen kaschieren möchte, sollte zu einem Modell in einer dunkleren Farbe greifen, sagt die Stilberaterin Petra Schreiber.

«Helle Farben ziehen den Blick auf sich.» Am besten wählt man gedeckte Töne oder trägt eine Jacke Ton in Ton mit der Hose - das streckt optisch. Vermeiden sollten Frauen, die nicht mehr ganz so schlank sind, auftragende Stoffe. «Bitte keine Steppjacke anziehen, sondern eher eine aus weichem Material wie Mikrofaser oder Mischgewebe», rät Schreiber.

Jacken, die Hüfte und das halbe Gesäß bedecken, strecken ebenfalls. Auch schräg angesetzte Taschen kaschieren Problemzonen.

von dpa

