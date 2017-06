Statistisches Bundesamt : Mehr Väter beziehen Elterngeld

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Immer mehr Väter in Deutschland beziehen Elterngeld. Fast jeder vierte Elternteil, der diese Leistung 2016 bekam, war ein Mann (22,2 Prozent). Im Jahr zuvor war es nur gut jeder Fünfte (20,9 Prozent), wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

Rund 364 850 Väter erhielten Elterngeld - fast zwölf Prozent mehr als im Jahr zuvor. Bei den Müttern betrug das Plus gut drei Prozent. Insgesamt bekamen rund 1,64 Millionen Mütter und Väter Elterngeld, ein Anstieg um fünf Prozent. Am höchsten war der Väteranteil in Sachsen (26,5 Prozent), am niedrigsten im Saarland (17,0 Prozent).

Rund 1,2 Millionen Elternteile konnten sich für «Elterngeld Plus» entscheiden, das insbesondere Teilzeitarbeit attraktiver machen soll. «Dies kam vor allem bei den Frauen auf Anhieb gut an», stellen die Statistiker fest. Jede fünfte Mutter, die Elterngeld erhielt und die Möglichkeit hatte, entschied sich für «Elterngeld Plus». Bei den Vätern betrug der Anteil nur 8,2 Prozent. Insgesamt betrug der Anteil 17,4 Prozent. Eltern, deren Kinder ab dem 1. Juli 2015 geboren wurden, können zwischen dem Bezug von Basiselterngeld (dem bisherigen Elterngeld) und «Elterngeld Plus» wählen oder beides kombinieren.

27.Jun.2017