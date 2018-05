Tagesplanung anpassen : So gehen Senioren am besten mit Hitze um

Mit zunehmendem Alter ist die Hitze meist schwerer zu ertragen. Experten raten daher, den Tag nach südeuropäischem Vorbild zu planen. Erledigungen am frühen morgen und Spaziergänge am Abend ermöglichen es, der Hitze auszuweichen.

von dpa

14. Mai 2018, 12:21 Uhr

Der Sommer ist noch gar nicht richtig da, und trotzdem wird es mitunter schon richtig heiß draußen. Manche ältere Menschen haben damit Probleme.

Am besten organisieren sie ihren Tag eher so wie es die Menschen in Südeuropa tun, rät Christine Sowinski vom Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA). Das heißt: Früh aus den Federn und gleich am Morgen Einkäufe und alles weitere erledigen. «Um diese Zeit ist die Luft noch frisch und kühler.» Mittags ruht man lieber zu Hause. Spaziergänge bieten sich am frühen Abend an.

Wer nach draußen geht, sollte stets eine Wasserflasche dabei haben. «Ältere Menschen, die Probleme mit dem Kreislauf haben, sollten sich außerdem nicht zu weit von zu Hause entfernen», sagt Sowinski. Fühlen sie sich nicht gut, können sie dann schnell zurückgehen.